Udinese, le pagelle di CM: Success nel recupero salva i bianconeri

- Nulla può sul colpo di testa angolatissimo di Osimhen.- Nel complesso è protagonista di una partita solida con qualche recupero importante, anche se ogni tanto si concede qualche leggerezza che avrebbe potuto costare caro.- Quasi sorpreso dal cross col destro di Politano, si perde alle spalle Osimhen per l'1-0 del Napoli.- Il migliore della retroguardia. Dietro non commette errori e in piu' fornisce a Success l'assist per il gol del pari con un'intelligente sponda di testa.

- Ci mette voglia e corsa ma i piedi sono quelli che sono. Dal 69'- Ingresso con un buon piglio.- La solita sostanza in mezzo al campo, partita di spessore. Questa sera prestazione positiva anche in fase di possesso.- Si limita al compitino, quando c'è da creare sbaglia spesso la misura del passaggio.- Arriva spesso sul fondo, ma produce solo una serie di cross sballati. Dall'88'- Ci prova dalla distanza ma la mira è imprecisa. Gestione del pallone comunque sempre intelligente.

- Pochi spunti degni di nota, era però alla prima partita da titolare. Rimandato. Dal 53'- L'uomo che non ti aspetti segna il gol che tiene vive le speranze salvezza dell'Udinese.- Non un pallone tenuto. 53 minuti di palloni persi e sponde sbagliate. Moscio. Dal 53'- Cambia completamente il peso dell'attacco. Fisicamente devastante, se sta bene a Lecce deve giocare lui.- Azzecca i cambi, cambiando l'attacco e inserendo Davis e Success. Un punto è meglio di niente. Ora pero è arrivato il momento di vincere.