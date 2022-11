- Salva l'Udinese nel suo momento peggiore, quando lo Spezia sembrava poter piazzare il colpo decisivo. Miracoloso su Nzola, il suo doppio salvataggio permette poi lo sviluppo dell'azione del pareggio.- Nell'occasione del gol spezzino ha la colpa di lasciare troppo spazio a Reca che lo punisce.- Trasferta non facile, Nzola è un cliente davvero scomodo. Lo sloveno, però, lo marca a dovere. Ci mette il fisico e riesce a contenere l'esuberanza dell'avversario.- Sottil lo rilancia dal primo minuto, lui lo ripaga con un'ottima prestazione. Il suo salvataggio a fine primo tempo vale quanto un gol. Costretto ad uscire nella ripresa a causa di un problema fisico. (Dal 79'- Ancora una volta è costretto nel ruolo di esterno. Gioca una partita di grande sacrificio. Il Tucu corre tantissimo ma gli manca la giocata vincente.- L'assist per il vantaggio di Success, poi cancellato dal VAR, è tanta roba. La punta gli torna il favore servendogli un cioccolatino soltanto da spingere in rete che lui non sbaglia (Dal 60'Riesce a dare maggiore solidità alla mediana. Serve un gran pallone a Nestorovski ma il macedone non riesce a trovare la porta)- Fa da schermo davanti alla difesa. il suo apporto in chiave difensiva risultata fondamentale.- Si carica subito un giallo, pochi minuti più tardi meriterebbe il rosso per un'ingenua trattenuta su ma l'arbitro lo grazia Verde. Nervoso, rischia anche in altre occasioni con interventi al limite costringendo Sottil a lasciarlo negli spogliatoi. (Dal 45'- Sbaglia diversi appoggio, non riuscendo mai a spingere con costanza.)- A causa delle tante assenze viene impiegato in un ruolo diverso dal solito, da esterno. Ci mette impegno ma sbaglia parecchio anche dal punto di vista tattico.- Sfortunato quando nel primo tempo in VAR gli annulla un gran gol su assist di Lovric. Non si arrende, continua ad insistere con giocate di qualità. Sua l'azione che porta al pareggio dello sloveno. MVP della serata tra le fila dei friulani (Dall'85'- Vero che partecipa in maniera attiva all'azione del pareggio ma da lui ci si aspetta qualcosa di più. Spento, gli manca il guizzo. (Dal 60' Beto 5,5 - In mezz'ora praticamente non si vede mai.)- L'Udinese non sa più vincere. Arriva un altro pareggio contro una delle squadre più in difficoltà del campionato.