Cagliari-Udinese 1-1



Musso 5,5: l'argentino ha qualche colpa sulla punizione di Lykogiannis. Attento per il resto della gara, anche se poco impegnato.



Becao 6: sempre presente quando chiamato in causa su Pavoletti e Joao Pedro.



Bonifazi 6,5: preciso in fase difensiva. Per poco non finisce sul tablelino dei marcatori.



(dal 44' s.t De Maio s.v).



Samir 7: impeccabile in marcatura su Pavoletti, una vera e propria diga difensiva.



Zeegelar 6,5: perfetto sia in fase offensiva che in quella offensiva.



Pereyra 5,5: insieme a De Paul doveva essere l'arma vincente ma così non è stato. Nella seconda frazione è apparso abbastanza nervoso e assente dal gioco.



(dal 32' s.t Mandragora s.v).



Walace 5,5: primo tempo da 5, secondo da 6.



De Paul 6,5: è l'anima bianconera e da vero leader prende per mano la squadra e la trascina verso un buon pareggio.



Larsen 6: spinge poco in fase offensiva, attento in fase difensiva.



(dal 44' s.t ter Avest s.v).



Pussetto 6: non da punti di riferimento. Suo il prezioso assist per il gol del pareggio.



(dal 32' s.t Nestorovski s.v).



Deulofeu 5,5: sfiora più volte la rete del raddoppio ma sulla sua strada trova un attento Cragno.



(dal 9' s.t Lasagna 7: entra e segna dopo appena quattro minuti. Da freschezza e sicurezza all'attacco bianconero).



All. Gotti 6,5: ha ormai trovato la giusta dimensione della sua squadra, iniziando senza una vera punta centrale ed inserendo Lasagna al momento giusto. Attento nel gestire le forze dei suoi giocatori in vista dei tanti match ravvicinati.