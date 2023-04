Lecce-Udinese 1-0



Silvestri 5,5: impegnato sul colpo di testa di Di Francesco che para più per errore del giallorosso, qualche errore con i piedi



Becao 5,5: si perde Di Francesco sul colpo di testa



Bijol 6: si fa notare con qualche intervento



(41’s.t. Vivaldo sv)



Perez 6: deve tenere a bada Strefezza e respinge i cross dalle sue parti.



(31’s.t. Masina sv)



Ehizibue 6: uno dei pochi più pericolosi



Samardzic 5,5: smista i palloni con alcune giocate di prima ma incide poco



(18’s.t. Thauvin 5,5: prova qualche giocata per accendere la gara ma è troppo poco)



Walace 5: errori gravi che potevano costare caro



(31’s.t. Ebosele sv)



Lovric 6: unico tiro in porta del primo tempo con la rovesciata



(18’s.t. Arslan sv)



Udogie 4,5: molta superficialità culminata con l’intervento scriteriato su Gendrey



Pereyra 5: a fasi alterne, è suo l’assist per la conclusione di Ehizibue ma per il resto fa poco



Nestorovski 5: si vede troppo poco ed è in balia della difesa avversaria





All. Sottil 5: il fraseggio iniziale porta davvero poco se non un paio di occasioni ma la squadra è troppo molle e superficiale soprattutto quando costruisce dal basso. Il solo Nestorovski non può nulla in attacco, sia per demeriti suoi che del resto della squadra che, superato il centrocampo, fa davvero poco. La difesa mantiene finchè può ma l'atteggiamento rimessivo porta ad errori come quello di Udogie.