: Incolpevole sul gol preso. Fino a quel momento quasi inoperoso.: Tiene bene la linea a 3 da libero. Francobolla Muriqi in area concedendogli poco spazio (dal 2' s.t.s.).: Quando viene puntato va spesso in difficoltà e costringe al ripiegamento i compagni. I maggiori pericoli arrivano dal suo lato.: Deve contenere Felipe Anderson e le sovrapposizioni di Lazzari e lo fa egregiamente. Nell'1vs1 non va mai in difficoltà.: Zaccagni lo costringe a ripiegare continuamente nel primo tempo. Nella ripresa invece spinge di più e prova a giocare qualche pallone interessante in area.: A metà campo morde i piedi di Luis Alberto per dargli meno tempo possibile di ragionare sugli appoggi. Nel primo tempo ci riesce bene, poi nella ripresa finisce la benzina (dal 31: Suo l'unico tiro in porta dell'Udinese nei supplementari. Prova a replicare su punizione il gol di due mesi fa, ma gli va male): Ha un gran da fare contro Milinkovic, ma non sfigura nel duello fisico e non gli concede vita facile (dal 1' p.t.s. Makengo 6: Non fa rimpiangere il compagno uscito stremato e continua l'opera di interdizione senza concedere nulla).: Tra i più attivi dei suoi in zona offensiva. Prova ad inventare per i compagni ma predica nel deserto.: Quando accelera sembra poter mettere in difficoltà Lazzari, ma poi non trova mai lo spunto giusto per servire i compagni ed essere pericoloso.: Inconcludente e statico nel primo tempo. Prova ad accendersi nella ripresa, ma il suo unico tiro dopo pochi minuti non impensierisce Reina. (dal 21's.t.: Decisamente un altro passo. I difensori della Lazio cominciano a lavorare solo dopo il suo ingresso): La sua azione di disturbo in pressing offensivo impedisce le uscite palla al piede veloci della Lazio, ma in fase offensiva è poco incisivo, salvo qualche tentativo velleitario (dal 2' s.t.s.: Non crea neanche un'occasione nel quarto d'ora di forcing finale della squadra).All.: Ha messo in campo una squadra ordinata per non andare in difficoltà sul palleggio avversario. Il piano di contenimento e ripartenza però ha funzionato solo a metà perché di pericoli i suoi ne hanno creati pochi.