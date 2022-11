Udinese-Lecce (venerdì 4 novembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è l'anticipo che apre la 13esima giornata di campionato in Serie A, il terzultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.