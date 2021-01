Via vai sul mercato in attacco dell'Udinese. Lasagna è atteso domenica a Verona per le visite mediche. Il club dei Pozzo accelera per Llorente: il Napoli apre e dovrebbe contribuire pagando parte dell'ingaggio, a inizio settimana si può chiudere. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si tratta per Diaw del Pordenone (sul quale c'è pure il Torino) e per Lammers dell'Atalanta. Può partire pure l'infortunato Okaka.