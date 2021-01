A margine dell'assemblea della Lega Calcio è intervenuto il presidente del Genoa, Enrico Preziosi che ha fatto il punto sul mercato rossoblù ai microfoni dei cronisti presenti fra cui il nostro inviato Pasquale Guarro. Tanti i temi trattati, dalla cessione del club agli affari con la Sampdoria passando per gli uomini mercato Scamacca e Shomurodov in chiave Juve, e Lammers dell'Atalanta come obiettivo concreto.