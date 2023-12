L'attaccante dell'Udinese, autore di un buon inizio di stagione, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni:- ". Venivamo da una batosta con l’Inter e col Sassuolo eravamo orientati verso la vittoria, avanti di due gol. Dovevamo chiuderla prima. Con il Toro è arrivato un buon pareggio. Eppure vedo una squadra compatta, concentrata, forte. Se non fosse così non saremmo andati avanti bene con Atalanta, Sassuolo, Verona, non avremmo battuto il Milan. Siamo consapevoli della situazione, ma".- ". Perché ho avuto le mie esperienze negative con due brutti infortuni e ho sofferto. Poi sono cresciuto. Dopo le giovanili nel Toro, al Brescia ho imparato nuove cose e a Palermo ho fatto 14 gol in C. Mi sembrava che la strada fosse in discesa, invece, cominciava la lunga salita".- ". E con l’aiuto di una persona importante a Torino. Uno che crede in me. Analizziamo la gara al video, i gol, ma pure gli errori.Cerco di imparare i movimenti dentro l’area; per fare gol in A contro certi difensori devi saperti muovere e capire come far male. Devi avere sempre presente palla, porta e difensore e stare nell’ombra del difensore. E capire con una mappa visiva che tu comandi il difensore".- ". Anche perché l’allenatore della tua squadra non può avere il tempo e ha trenta persone da seguire ogni giorno".- ", sono. Lo avessi fatto negli studi… mio padre Federico si sarebbe arrabbiato meno. Ma ora è felice anche se lui, che ha giocato, continua a farmi osservazioni., ho segnato gol importanti,, ho giocato poco, non capivo le dinamiche della società e quando stavo ingranando è cambiato l’allenatore. Ma è stato utile per migliorare, si lavora sulle basi sempre e si migliora la tecnica individuale".- ", vivo da solo in pieno centro.. Solo che è un esterno d’attacco a piede invertito e col nostro modulo a volte può aver difficoltà".- ". Ha fisicità, tecnica, tiro e ha il vantaggio di aver giocato in Premier League. I difensori che mi hanno reso la vita difficile? Acerbi dell'Inter, è esperto".