Secondo quanto riportato da Footmercato, l'attaccante dell'Udinese Florian Thauvin vuole tornare in Francia, vista l'attuale parentesi, non delle migliori, all'Udinese. Il giocatore francese non sta trovando molto spazio nelle gerarchie di mister Cioffi e sta, quindi, riflettendo ad un possibile ritorno in patria.