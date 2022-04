, responsabile dell'Area Tecnica dell', ha commentato a Udinese TV il successo per 5-1 sul Cagliari: "Questa vittoria la dedichiamo al presidente Giampaolo Pozzo. Volevamo da tempo fare una prestazione di questo tipo per lui. E poi per questo grande pubblico che ci ha incitato fino a ribaltare il risultato di svantaggio iniziale. Sembrava di essere al Maracanà".- "Quando abbiamo subito lo 0-1 stavamo dominando, ma la reazione perentoria è stata un segnale della forza di questo organico, grazie al grande lavoro dello staff tecnico con Cioffi in testa che ha dato motivazioni incredibili alla squadra. È uno dei segreti di questo successo, di questa classifica e ora dobbiamo fare ancora di più per il lavoro fatto per allestire questa squadra. Voglio ringraziare anche lo staff medico che ha recuperato a tempo di record il portiere Silvestri, che ha accusato venerdì un problema muscolare".- "Isaac è un giocatore che abbiamo completamente recuperato al calcio. È stato sfortunato nella sua carriera, a seguito degli infortuni. Aveva delle doti incredibili e ora può dimostrare tutto il suo valore. Per noi è un giocatore importantissimo. Per me comunque sono tutti da elogiare, tutti con prestazioni dal 7 al 9".- "Glielo dicevo: arriva, arriva, arriva... E infatti è arrivato e me lo ha detto anche lui (ride, ndr). È il suo piccolo campionato, paracadutato da un piccolo club portoghese a un'importante squadra di Serie A, cosa potevamo chiedergli di più? Ha dei margini di miglioramento enormi, non possiamo che essere felici per lui e godiamocelo finché ce lo potremo godere".- "Abbiamo dimostrato anche con le grandi, come i pareggi col Milan e la vittoria morale che meritavamo con la Roma e anche la grande prestazione di Napoli abbiamo dimostrato di poter lottare con tutti. Non facciamo l'errore di ragionare su obiettivi a lungo termine, ragioniamo partita dopo partita e ora ci aspetta una battaglia a Venezia".- "Da questo punto siamo tranquilli. La rosa è così ben attrezzata e logica che in ogni ruolo ha due ricambi di assoluto spessore e valore. Per far calare il valore tecnico ci vorrebbero 6-7 assenze in contemporanea".