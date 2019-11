Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, parla a Udinese Tv di Igor Tudor, ex tecnico dei friulani: "In due partite abbiamo preso undici gol e ne abbiamo fatto uno. Si sono rotti certi equilibri improvvisamente, e abbiamo preso decisioni dolorose. Abbiamo deciso, giustamente secondo me viste le ultime due partite, ottime al di là del punto di ieri, quando abbiamo rischiato la beffa perché se c'era una squadra che meritava era l'Udinese: in questa situazione ci siamo affidati a una persona seria, saggia e competente, che sta dando delle risposte, godendo di stima e considerazione da parte dei calciatori".