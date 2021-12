Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, parla a Udinese Tv del possibile svolgimento di Udinese-Salernitana, martedì alle 18.30: "La Lega ci ha confermato che la partita si gioca alle 18.30 e che la Salernitana ha prenotato un charter domani mattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Non ci saranno assolutamente stravolgimenti. Che i tifosi vengano perché la partita al 99,9% si gioca, non c'è motivo per dubitare di questo".