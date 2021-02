Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese, parla a Udinese Tv dopo la partita vinta contro il Verona: "Grandissimo Deulofeu ma bravi tutti, abbiamo fatto una grande partita. Poi nel finale forse la giustizia divina ci ha premiato perché meritavamo di vincere per come abbiamo giocato. Ringrazio i tifosi, ieri ci hanno sostenuto in allenamento. La squadra va elogiata in toto e la partita è stata preparata molto bene da Gotti, che l’ha costruita studiando perfettamente il Verona. Abbiamo avuto anche l’infortunio di Pereyra a fine tempo, abbiamo giocato quindi anche senza di lui nella ripresa oltre che senza De Paul, ma chi ha giocato al loro posto ha dato una grande risposta. Adesso pensiamo ad arrivare il prima possibile ai 40 punti mantenendo questa umiltà".