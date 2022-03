Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, parla al Mattino prima della partita col Napoli: "In Serie A ci sono poche stelle. Una è Osimhen, per esempio. Che spero che oggi non metta in mostra quelle qualità che lo rendono uno degli attaccanti più forti non solo della serie A. C'è bisogno di una uniformità e di una sensibilità che non sempre ci sono. Vedo troppi rigori concessi con leggerezza, fischiati tanto per essere fischiati nella speranza che poi avvenga al Var la correzione. Ma non sempre è possibile senza una immagine che dimostri l'errore grave ed evidente. Ed è da questo equivoco che bisogna uscire".