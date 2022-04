Il direttore tecnico dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha anche parlato di Nahuel Molina: "Ho saputo che interessa alla Juventus, non sono sorpreso. Abbiamo un ottimo rapporto con i bianconeri ma su Molina ci sono anche altri club interessati, sarà una bella bagarre in estate". Il terzino argentino ha segnato 6 gol e fornito 3 assist in stagione.