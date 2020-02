Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, parla del mercato di gennaio dei friulani, come si legge su Repubblica.it: "Al termine del mercato estivo è stato detto che la nostra rosa fosse troppo larga e che non era stato ceduto alcun giocatore di quelli in sovrannumero, ora invece, dopo aver sistemato la squadra in una situazione di classifica serena e prospettica, nel momento in cui abbiamo effettuato determinate operazioni, riceviamo la critica opposta, che non ritengo faccia parte della realtà dei fatti. Abbiamo 19 giocatori di movimento per 10 posti e alcuni di loro rivestono più ruoli".