Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Sampdoria: "Per me che ho un po' di esperienza so che quello che diciamo oggi può non essere vero domani perché il campionato è ancora lungo. Quello di oggi è uno scontro di prestigio, dove entrambe le contendenti vorranno vincere".



QUOTA SALVEZZA - "Secondo i miei calcoli, si assesta tra i 35 e i 36 punti".



PEREYRA TORNA DAL 1' - "Pereyra è mancato, nel senso che la sua qualità è incolmabile però chi lo ha sostituito ha fatto bene perché in classifica non abbiamo avuto scossoni rilevanti. Ora ritorna un pezzo importante in più e tanta qualità in più".