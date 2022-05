Il ds dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a Dazn prima del match contro lo Spezia: "Peccato per la prima parte di campionato che ci ha penalizzato, nei prossimi due turni andremo in campo per continuare ad onorare il campionato. Rigiocherei contro l'Atalanta, per me è sempre una festa giocare contro di loro: ho bei ricordi dei miei anni lì, giocammo la gara in condizioni penalizzanti mai capitate in carriera, dovendo organizzare la squadra la sera prima. Fu incredibile".