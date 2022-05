Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita in casa del Sassuolo: "Chiudere a sinistra sarebbe bellissimo, ma guardiamo partita dopo partita. Per noi è come fosse uno spareggio: ci giochiamo la decima posizione con Torino e Sassuolo, è uno scontro diretto e non può essere senza motivazioni".



Cosa significa il vantaggio dopo l'andata?

"Carnevali e i suoi collaboratori hanno fatto un lavoro incredibile, hanno allenatore e giocatori straordinari. Per noi sono un punto di riferimento e approdare a pari punti con loro sarebbe un grossissimo risultato".



Vi abbiamo visto parlare con Carnevali.

"Non di calciomercato (ride, ndr). Ci conosciamo da più trent'anni, quando faceva impresa: è entrato nel calcio con sapienza e managerialità, ci siamo fatti i complimenti a vicenda ricordando i vecchi tempi".