Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato nel prepartita del match contro la Salernitana e ha risposto sul futuro dell'allenatore, Gabriele Cioffi: "La domanda del giorno non è se continueremo con lui. A noi oggi interessa onorare questo impegno davanti a un pubblico straordinario, che ieri sera ci ha accolto a Salerno in maniera civilissima. Dobbiamo onorare lo sport, il nostro campionato, cercare di fare bella figura e più punti possibile. Ma dobbiamo farlo per noi, non per il Cagliari o la Salernitana”.