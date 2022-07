L'Udinese vuole pescare ancora sul mercato in Argentina. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club friulano intensifica le trattative per portare in Italia l'attaccante argentino Enzo Copetti. La prima offerta del club dei Pozzo, 5 milioni di euro, sarebbe stata ritenuta troppo bassa dalla dirigenza del Racing Avellaneda, club col quale l'Udinese ha già fatto affari in passato. Gli argentini vorrebbero 8 milioni per l’attaccante classe ‘96 di cui si dice un gran bene.

Per Deulofeu il Napoli potrebbe chiudere la trattativa inserendo Gianluca Gaetano.