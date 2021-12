Curioso episodio all'intervallo di Udinese-Milan. Stefano Pioli ha scelto di pescare dalla panchina per provare a far svoltare la gara e ha scelto di mandare in campo Messias Jr.. Fin qui nessun problema se non fosse che il club rossonero ha sbagliato il nome sulla sua maglia e così Messias è diventato Meessias. Ecco lo scatto che lo prova.