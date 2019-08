Sono da poco ufficiali le scelte di Igor Tudor e Marco Giampaolo per l'esordio in campionato. Di seguito i 22 in campo alle 18.00 alla Dacia Arena:



UDINESE: Musso; Pezzella, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, Jajalo, Pussetto; Rodrigo, Lasagna​. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, De Paul, Walace, Sema Ken, Nuytinck, Nestorovski, Barak, De Maio, Teodorczyk. Allenatore: Tudor.​



MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Castillejo, Piatek. ​A disposizione: Soncin, A. Donnarumma, Bennacer, Bonaventura, Conti, Leao, André Silva, Krunic, Duarte, Gabbia, Kessié, Laxalt. Allenatore: Giampaolo.