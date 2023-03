non ha responsabilità nette sui gol subiti ma è sicuramente meno reattivo rispetto ai suoi standard.tiene in gioco Ehizibue in occasione della terza marcatura bianconera. Serata da dimenticare.prova sconcertante del difensore tedesco che si fa anticipare facilmente da Beto sul secondo gol e va a terra troppo facilmente in occasione del terzo gol. Due errori che indirizzano la gara in favore dell’Udinese.tanti, troppi errori di posizione per il difensore inglese. La partita di stasera è l’istantanea perfetta di una stagione con molti più bassi che alti. (Dal 31’ st Calabria s.v)dalle sue parti trova un Udogie incerto ma lui fa davvero poco per diventare protagonista della gara ( dal 18’ st Rebic 5: conferma la sua totale disconnessione con il resto della squadra. A referto solo due cross totalmente sballati)corre tanto ma spesso a vuoto. Manca la sua grinta nei momenti clou della gara. Fase sicuramente non esaltante quella che sta attraversando il numero 8 rossonero da un mese a questa parte.prestazione sottotono per il centrocampista algerino, protagonista in negativo della palla persa sul primo gol dell’Udinese (18’ st Krunic 6: solito atteggiamento giusto, sfiora il gol con un destro al volo)fa quel che può ed è poco.fatica a trovare la giocata giusta perché Sottil lo ingaggia con il raddoppio sistematico in marcatura. Prova a decentrarsi con risultati alterni. (Dal 31’ st Origi s.v)qualche spunto degno di nota ma ancora lontano parente del talento che aveva determinato in positivo le sorti del Milan. Prosegue la sua astinenza da gol in modo preoccupante.a 41 anni e 166 giorni diventa il giocatore più anziano a segnare in serie A. Si fa ipnotizzare da Silvestri ma nella ripetizione è freddo e riporta in partita i suoi. Ma è solo un’illusione. (Dal 31’ st De Ketelaere s.v)insiste con un modulo troppo conservativo contro formazioni che giocano prevalentemente di rimessa. Il suo Milan colleziona solo 1 punto nelle ultime 3 gare di campionato ed ha la seconda difesa più perforata di questo 2023 dietro solo alla Cremonese.