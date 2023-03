Udinese-Milan (sabato 18 marzo alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno e l'ultima prima della sosta per le nazionali.

Assenti gli indisponibili Deulofeu (ex di turno), Ebosse e Masina da una parte; Messias oltre allo squalificato Giroud dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil.



MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.