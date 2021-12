Il sabato della 17esima giornata di Serie A si chiude alla Dacia Arena dove a partire dalle 20.45 si affronteranno. Non una gara semplice da gestire per entrambe le squadre con i padroni di casa che arrivano alla sfida dopo aver esonerato Luca Gotti ed aver affidato ad interim e a tempo la panchina a. Gli ospiti allenati daPili, invece, sono chiamati ad un riscatto immediato dopo la sconfitta con il Liverpool che è costata l'eliminazione non solo dalla Champions League, ma anche da tutte le competizioni Uefa. Testa quindi alla classifica perché c'è- Il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato di più in Serie A: in 92 incontri con i rossoneri, la squadra friulana ha ottenuto 17 vittorie, 34 pareggi e 41 sconfitte, ma negli ultimi sette incroci di Serie A tra Udinese e Milan giocati in Friuli, non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila. Il Milan ha ottenuto 38 punti nelle prime 16 partite di questa Serie A, miglior risultato dal 2003/04 per i rossoneri. Il Milan ha anche ottenuto 16 successi in trasferta in campionato nel 2021 (1N, 3P); in un singolo anno solare nella storia della Serie A ha fatto meglio solo il Napoli nel 2017 (18).ha giocato le sue prime 17 partite di Serie A con la maglia del Milan - lo spagnolo è a una sola rete dal registrare la sua miglior stagione a livello realizzativo nella competizione (attualmente a quattro centri, proprio come con la maglia rossonera nel 2016/17).ha realizzato due reti in Serie A ed entrambe sono state contro il Milan: nell’agosto 2019 ha regalato il successo all’Udinese, mentre nel marzo 2021 ha segnato il gol del momentaneo vantaggio poi pareggiato in extremis al 97’ su rigore daha fornito un assist in entrambe le ultime due partite di Serie A: il fantasista rossonero non ha mai partecipato ad almeno una rete per tre gare consecutive nel massimo campionato.​(3-5-2) Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto.(4-3-3) Maignan; Florenzi, Romagnoli, Tomori, Theo; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Krunic; Ibrahimovic