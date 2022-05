Nahuel Molina, esterno dell'Udinese, ha parlato in esclusiva a Goal. Queste le sue dichiarazioni sui giocatori a cui si ispira e che guarda con maggiore attenzione: "Sicuramente Trent Alexander-Arnold e Reece James. In Serie A, anche se giocano a sinistra, mi piace molto osservare Theo Hernandez e Ivan Perisic. Ci sono molti grandi terzini offensivi ma questi sono quelli che mi piacciono di più. Li guardo per vedere cosa posso aggiungere al mio gioco. Penso sempre a cosa posso fare per fare un altro passo avanti, sia in attacco che in difesa".