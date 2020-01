Juan Musso, portiere dell’Udinese, parla al canale tematico del club friulano: “Auspici per il nuovo anno? Crescere ogni giorno, migliorando e dando sempre di più. Guardare lo sforzo dei miei compagni poi mi caricano ancora di più. Il lavoro duro c'è sempre anche mentalmente. Tanti aspetti devono migliorare ancora proprio a livello psicologico, cercando di non perdere mai le motivazioni che servono per crescere. Io una colonna dell'Udinese? Siamo una squadra che ha bisogno di tutti. Siamo tanti ragazzi della stessa età, che stanno crescendo e imparando molto. Siamo tutti in un momento professionale simile. Quello che facciamo qui sarà importante per la squadra e per ognuno di noi”. Il portiere argentino piace all'Inter.