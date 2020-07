Juan Augustin Musso, portiere dell’Udinese finito nei mesi scorsi nel mirino di Milan e Inter, spera in una chiamata dalla Premier League inglese. Il prezzo fatto dai Pozzo, non meno di 30 milioni di euro, ha frenato bruscamente gli ardori delle milanesi e di conseguenza la voglia di una big di Serie A del 26enne argentino. Così, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Musso spera che il Watford (club sempre dei Pozzo) possa centrare una quasi miracolosa salvezza negli ultimi 90 minuti per salutare i friulani, altrimenti continuerà a parare italiano.