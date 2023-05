“Sono napoletano, molto napoletano. Giocare alle 20.45 ci è sembrata la valutazione più opportuna viste anche le polemiche e le complicazioni che ci sono state in questo periodo. È tutto confermato, è un problema di ordine pubblico in più per Udine, ma sapremo affrontare la situazione come sempre”. Lo ha detto il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, napoletano doc, sulla partita di stasera che potrebbe valere lo scudetto: “Aspetto da 33 anni questa possibilità e questa soddisfazione. Però come ho già detto è stato tutto centellinato che ormai è una cosa prevista. Per me sarà una grande soddisfazione e sarò contento come tutti i tifosi del Napoli”.