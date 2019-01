Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: "Kucka è sicuramente un innesto importante, sono andati a mettere ancora più qualità in un gruppo già importante. Uno su tutti è Barillà, che io conosco molto bene, giocando in categorie inferiori ogni tanto ci si perde, ma quel che conta di più è la testa, se c'è quella si arriva in alto".



SU ZEEGELAAR - "L'arrivo di Marvin è legato al ruolo di D'Alessandro e anche quello di Larsen, che ha giocato talvolta a sinistra. Entrambi i nuovi innesti sono arrivati senza ritmo partita, ma sono due ragazzi che, presi da una realtà come quella del Watford, hanno qualità importanti e dobbiamo cercare di integrarli nel nostro gioco. La lingua secondo me non è un problema, viceversa se uno arriva senza aver mai giocato deve mettersi a disposizione e lavorare per recuperare la forma il più presto possibile e integrarsi col gruppo".



SU COULIBALY - "I 4 più impiegati sono stati Fofana, Mandragora, Behrami e De Paul, ci sono tre ruoli e non possono quindi bastare. Servirebbero dei doppioni e fortunatamente Coulibaly si sta facendo trovare pronto, stiamo reintegrando anche Iniguez, per capire cosa possano dare e per fare delle valutazioni sul loro possibile futuro, se potranno esserci utili o no".