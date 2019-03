L'allenatore dell'Udinese, Davide Nicola ha dichiarato a Sky dopo la sconfitta per 4-1 nell'anticipo di campionato contro la Juventus: "Dispiace per il risultato e per la prestazione, avremmo potuto fare di meglio. In alcune circostanze siamo stati ingenui e non abbiamo letto bene le situazioni di gioco, dobbiamo lavorare per migliorare nell'equilibrio. La squadra non si è depressa, ha cercato il gol e l'ha trovato".