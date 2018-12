L'allenatore dell'Udinese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l'Inter: "Mi aspetto un'Inter affamatissima, uscire dalla Champions non fa mai piacere. Ha qualità, ma noi non partiamo battuti, vogliamo fare la nostra gara e creare problemi a qualsiasi avversario". Sulle scelte di formazione in attacco: "De Paul e Pussetto titolari? I ragazzi si sono resi conto che, nel nostro modo di allenare, nessuno viene dimenticato. Tutti devono pensare di poter giocare, in questa settimana abbiamo provato diverse situazioni".