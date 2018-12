Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, ha presentato in conferenza stampa il match contro il Frosinone: "Ritengo che tutte e tre le prossime siano importanti, ma che la più importante sia sempre quella successiva. Sono fiducioso perché ho visto la squadra muoversi con l'intensità che piace a noi".



Sul rischio retrocessione: "Dobbiamo essere consapevoli che eravamo terzultimi, se dopo tre partite molto difficili siamo ancora lì, vicini ad uscirne ma ancora dentro la zona rossa, non possiamo smettere di lottare. Poi si può sbagliare o si può riuscire, possiamo fare 9 punti o meno. Non importa: la grande qualità di una squadra è quella di non essere schiavi delle situazioni, ma chiedersi cosa si può fare e darsi da fare".



Sulle scelte di formazione: "Penso a Balic, Barak, purtroppo non ancora Lucas: stanno crescendo di livello".