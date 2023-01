L'Udinese ha da poco diramato una nota ufficiale sulle condizioni di Deulofeu, da tempo alle prese con alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di giocare con continuità. Il problema messo in evidenza dalla società riguarda "episodi di instabilità al ginocchio", per i quali l'Udinese ha scelto di ricorrere a consulenze specialistiche. Una condizione fisica precaria che potrebbe incidere anche sul fronte mercato, con Deulofeu accostato alla Roma, ma anche richiesto dalla Premier.



IL COMUNICATO - "Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da Gerard Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l'iter di recupero più idoneo."