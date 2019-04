Al 16' di Udinese-Sassuolo, il centrocampista della squadra friulana Seko Fofana è uscito per un problema al bicipite femorale della coscia destra. Il centrocampista ivoriano era appena andato in contrasto su Sensi e ha subito chiesto il cambio.



Fofana aveva già saltato il match contro la Lazio mercoledì per un fastidio muscolare. Al suo posto è entrato Sandro.