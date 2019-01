Al termine dell'amichevole vinta dall'Udinese contro il Padova, il nuovo attaccante bianconero Stefano Okaka ha rilasciato alcune dichiarazioni: "È andata bene dai, abbiamo fatto il nostro e abbiamo vinto, ci siamo mossi bene facendo qualche buona giocata - riporta Tuttoudinese.it - Con Lasagna mi trovo bene, il primo giorno avevo detto che poteva trovare più spazi e oggi si è visto, ha fatto subito gol. Non so in che condizioni sarò sabato, era un po' che non giocavo, pensavo peggio invece corpo e mente hanno risposto bene e adesso ho un'altra settimana di lavoro. Ci dev'essere fiducia, siamo giocatori di alto livello e con l'innesto di qualche giocatore possiamo alzarlo ancora di più, possiamo fare bene. Zeegelaar? È molto veloce e tecnico, inoltre ha esperienza, quello che ci serve, appena sarà in forma ci darà una mano".