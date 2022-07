L'Udinese e l'Atletico Madrid stanno continuando a trattare e secondo la stampa spagnola queste sono ore decisive per trasformare in ufficialità il passaggio in maglia Rojiblanca di Nahuel Molina. C'è ancora un po' di distanza fra la valutazione del cartellino dell'argentino e di Nehuen Perez, difensore che fungerà da contropartita.