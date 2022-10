Intervenuto a Udinese Tonight sui canali della società bianconera, il secondo portiere Daniele Padelli ha parlato anche del collega Marco Silvestri:



“Penso che Silvestri sia uno dei portieri più sottovalutati del campionato, perché è costante, è forte, è determinante, anche ieri. Quando deve fare una parata, la fa. Non ha sbagliato una partita. Non capisco perché non venga considerato per la Nazionale".