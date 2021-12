Dopo l'esonero di Luca Gotti, arrivato nella serata di ieri, l'Udinese si guarda attorno alla ricerca del nome giusto con cui sostituire l'allenatore veneto.



Per il momento il ruolo è stato affidato al suo vice Gabriele Cioffi ma la scelta appare soltanto una soluzione temporanea. Le intenzioni della famiglia Pozzo sembrano essere quelle di portare in Friuli lo spagnolo Paco Jimenez, già loro dipendente qualche anno fa al Granada. Non mancano comunque le piste nostrane. Tra queste una delle più calde porta dalle parti di Rolando Maran, tecnico attualmente libero da impegni professionali ma comunque ancora legato al Genoa da un contratto in scadenza a fine giugno.



L'eventuale ingaggio di Maran da parte dell'Udinese consentirebbe alle casse rossoblù, già oberate anche dagli ingaggi di Davide Ballardini e Andriy Shevchenko, di liberarsi di uno stipendio annuo da oltre 1,5 milioni di euro.