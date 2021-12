"Al momento credo che il Genoa sia la peggior squadra della Serie A": non usa giri di parole Antonio Cassano nel definire lo stato attuale del Grifone.



Intervenuto a Bobo Tv l'ex talento di Bari Vecchia non è stato tenero con i rossoblù, tuttavia ha anche riconosciuto le molti attenuanti che stanno condizionando il lavoro di Andriy Shevchenko: “Si era creato un grande entusiasmo grazie al cambio di proprietà e all’arrivo di Shevchenko, ma purtroppo il tecnico ha trovato una situazione particolare con molti giocatori infortunati. Penso che per una realtà come il Genoa avere fuori Destro, Caicedo, Criscito e Badelj sia un bel problema, infatti non mi sento di dare ancora un giudizio sull’operato di Sheva”.