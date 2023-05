Pessime notizie per Sottil e per l’Udinese. Grave problema per Ehizibue. L’esterno nigeriano - che al minuto 81 di Udinese-Napoli, dopo un contrasto aereo con Olivera, è atterrato male sul ginocchio ed ha subito una torsione innaturale – ha ricevuto il responso degli ultimi esami effettuati.



IL COMUNICATO - L’infortunio è sembrato fin da subito grave e gli esami strumentali hanno confermato le sensazioni negative. Questo il comunicato pubblicato dall’Udinese due giorni dopo l’infortunio: “Udinese Calcio comunica che gli esami strumentali effettuati su Kingsley Ehizibue hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà operato mercoledì, dal Professor Mariani, presso la clinica “Villa Stuart” di Roma”.