Gli attimi finali di Udinese-Napoli si sono trasformati in un incubo per qualche minuto quando, dopo l'invasione dei tifosi del Napoli, anche quelli friulani sono scesi in campo alla Dacia Arena.



FERITI - ​Il personale sanitario allo stadio di Udine ha gestito vari interventi, 15 persone in totale di cui 6 ospedalizzate: quello più rilevante riguarda una persona che ha riportato una frattura esposta a una gamba, mentre le altre persone sono state soccorse per traumi meno gravi (trauma cranico, trauma toracico, traumi agli arti) e sono state trasportate in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine e all’ospedale di San Daniele del Friuli.