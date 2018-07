Giuseppe Pezzella, terzino dell'Udinese, parla ai canali ufficiali del club friulano dopo il pareggio con l'Al-Wehda Club: "Sicuramente di positivo c'è la reazione. I carichi di lavoro di questi giorni si fanno sentire, è importante mettere minuti nelle gambe e il risultato conta poco. Dovunque mi metta il mister io gioco per dare il massimo, anche in porta. Il mio ruolo è quello di terzino, ma se in caso di emergenza c'è bisogno di mettermi altrove va bene lo stesso. Siamo un gruppo molto giovane, abbiamo gli stessi interessi, è un gruppo unito. Ci stiamo compattando bene giorno per giorno e l'obiettivo del ritiro è proprio questo".