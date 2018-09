Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno Toscana prima del fischio d'inizio del match del Franchi: "Le parole sono finite per Davide Astori, ce lo porteremo sempre con noi. Fiorentina-Udinese? Siamo alla terza giornata di campionato e questo è già calcio vero. Si incontrano le due squadre più giovani del campionato, due squadre che gioca un calcio frizzante ed entusiasmante. De Paul? Non ho fatto fatica a tenerlo. Non sono arrivate offerte all'altezza. C'è stato un discorso iniziale, ma poi nel massimo rispetto non c'è stato più nulla. Parliamo di un calciatore forte. Polemiche contro i Della Valle? Fa parte della storia di Firenze, ci sarà sempre chi critica. Quella viola è una tifoseria difficilissima da accontentare, ma se ti ama non ti lascia più. Io ho un rapporto bellissimo con questa città, ho vissuto la gente normale di Firenze e questo è ciò che ha fatto la differenza nei rapporti. Marcos Alonso? Lo sento spesso, l'ho sempre detto che era un calciatore forte. Prenderlo a zero fu un'operazione incredibile, sono contento per la carriera che sta facendo. Se la merita tutta".