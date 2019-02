Daniele Pradé, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Torino. "La partita la dovevamo pareggiare, per me nel gol in fuorigioco non deve intervenire il VAR. Non vedo assolutamente un gol da potere annullare, è un gol regolarissimo secondo noi. Il portiere non fa nemmeno un cenno di protesta. Diventa una situazione assolutamente difficile, la sfera passa lateralmente a Lasagna e il portiere la legge benissimo. Noi ci giochiamo tutto ogni partita, un punto è vitale in queste situazioni. Anche sul rigore di Iago Falqué l'arbitro ha sbagliato a non recarsi al VAR anche se Stryger ha le mani attaccate al corpo".