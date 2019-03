Daniele Pradè, responsabile dell'Area Tecnica dell'Udinese, ha lasciato intendere chiaramente quali siano le caratteristiche che ha individuato nel tecnico Igor Tudor: "Tudor era uno dei calciatori che detestavo di più. Adesso mi servono le qualità che metteva in campo per dare una scossa a tutti."



Quali siano queste qualità, Pradè lo aveva dichiarato poco prima: "La situazione è molto difficile e Tudor dovrà tirarcene fuori con forza, grinta e determinazione. Lui ha già esperienza in campionati di livello."