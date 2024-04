Udinese, quando torna Deuofeu: nuovo indizio

Gerard Deulofeu vede la luce. L'attaccante spagnolo dell'Udinese, che non gioca una partita ufficiale dal 22 gennaio 2023 (a Marassi contro la Sampdoria) sta meglio e punta al ritorno in campo. Con ogni probabilità non avverrà in questa stagione, ma su Instagram l'ex attaccante di Milan, Watford e Barcellona ha fatto capire di stare meglio. Ha postato una foto che ritrae la sua gamba destra, con un messaggio chiaro ma che fa ben sperare:Deulofeu a fine gennaio 2023 aveva subito un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. Dopo oltre un anno di terapie sembra finalmente stare meglio.

A febbraio di quest'anno al canale Twitch di Gerard Romero aveva spaventato tutti: "È un vero calvario. Per fortuna ho potuto fare un grande cambiamento a livello personale. Da mesi so che potrebbe succedere che non giocherò più e devo accettarlo, ma ci sto provando"