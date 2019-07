Dopo la mattina di riposo concessa da Mister Tudor, l'Udinese ha ripreso a lavorare in serata sul campo 4 del Centro Sportivo "Dino Bruseschi". La seduta è iniziata con una parte di attivazione attraverso dei circuiti, utilizzando anche il pallone, ed è proseguita con esercitazioni tecnico tattiche sul possesso palla e sulla circolazione. Successivamente, il gruppo è stato frazionato in due tronconi: il primo è stato impegnato in partitelle a campo ridotto, il secondo ha lavorato sulla corsa e sulla resistenza.

Rientrati in campo Ryder Matos e Bram Nuytinck, che hanno svolto un lavoro personalizzato programmato.

Domani la squadra sarà in campo per una doppia seduta, con allenamento del mattino alle ore 10 e quello pomeridiano alle ore 18.